Trump trapper opp Grønlands-striden med tolltrussel mot Europa: Her er listen over landene som rammes

Det begynte, nok en gang, med et innlegg. Lørdag gikk Donald Trump ut på Truth Social og erklærte at USA ville begynne å straffe noen av sine nærmeste europeiske allierte med nye tollsatser med mindre de gikk med på noe Danmark og Grønland har sagt blankt nei til i årevis: å selge Grønland til USA.

I henhold til Trumps plan vil import fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia bli ilagt en ekstra toll på 10 % fra 1. februar, som vil stige til 25 % innen juni. Han sa at tollsatsene ville bli opprettholdt inntil Washington hadde sikret seg en avtale om kjøp av den enorme arktiske øya. For europeiske hovedsteder, som allerede er urolige over Trumps retorikk, er dette en brutal opptrapping.

Dette sammenfaller for øvrig med at tusenvis av mennesker samlet seg i byer over hele Danmark og Grønland på lørdag for å protestere mot Trumps fornyede fremstøt for å ta kontroll over Grønland. Demonstrasjoner under parolen "Hendene vekk fra Grønland" ble avholdt i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Nuuk, der demonstranter viftet med grønlandske flagg og ropte at øya ikke var til salgs...

For Trumps eksakte ord (via Truth Social):

Vi har subsidiert Danmark, og alle landene i EU, og andre, i mange år ved ikke å kreve dem toll eller andre former for godtgjørelse. Nå, etter århundrer, er det på tide for Danmark å gi tilbake - verdensfreden står på spill! Kina og Russland vil ha Grønland, og det er ikke noe Danmark kan gjøre med det.

De har for tiden to hundespann som beskyttelse, og ett er nylig kommet til. Bare USA, under PRESIDENT DONALD J. TRUMP, kan spille med i dette spillet, og det med stor suksess! Ingen vil røre dette hellige stykke land, spesielt siden USAs nasjonale sikkerhet, og verden som helhet, står på spill.

På toppen av alt det andre har Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Finland reist til Grønland, for ukjente formål. Dette er en svært farlig situasjon for vår planets sikkerhet, trygghet og overlevelse. Disse landene, som spiller dette svært farlige spillet, har satt et risikonivå i spill som ikke er holdbart eller bærekraftig.

Derfor er det avgjørende at det, for å beskytte global fred og sikkerhet, treffes strenge tiltak slik at denne potensielt farlige situasjonen avsluttes raskt og uten spørsmål. Fra og med 1. februar 2026 vil alle de ovennevnte landene (Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Finland) bli ilagt en tollsats på 10 % på alle varer som sendes til USA.

1. juni 2026 økes tariffen til 25 %. Denne tariffen vil forfalle til betaling inntil det er inngått en avtale om et fullstendig og totalt kjøp av Grønland. USA har forsøkt å få til denne transaksjonen i over 150 år. Mange presidenter har forsøkt, og med god grunn, men Danmark har alltid nektet.

Nå, på grunn av The Golden Dome og moderne våpensystemer, både offensive og defensive, er behovet for å erverve spesielt viktig. Hundrevis av milliarder av dollar blir for tiden brukt på sikkerhetsprogrammer som har med "The Dome" å gjøre, inkludert for mulig beskyttelse av Canada, og dette meget geniale, men svært komplekse systemet kan bare fungere med sitt maksimale potensial og effektivitet, på grunn av vinkler, mål og grenser, hvis dette landet er inkludert i det.

USA er umiddelbart åpne for forhandlinger med Danmark og/eller et hvilket som helst av disse landene som har satt så mye på spill, til tross for alt vi har gjort for dem, inkludert maksimal beskyttelse, gjennom så mange tiår. Takk for oppmerksomheten dere har viet denne saken!