Trump trapper opp handelskrigen med Canada og dobler tollsatsene på stål og aluminium

I en ny opptrapping av handelsspenningene kunngjorde president Donald Trump tirsdag at USA vil innføre en toll på 50 % på import av stål og aluminium fra Canada, en dobling av den tidligere planlagte satsen (via Reuters).

Tiltaket kommer som svar på Ontarios uventede og kontroversielle beslutning om å innføre en 25 % toll på eksport av elektrisitet til USA, et tiltak som har vakt harme blant amerikanske myndigheter og industriledere.

Trump erklærte i et innlegg på Truth Social at hans administrasjon også ville kreve at Canada fjernet det han kalte overdreven toll på amerikanske meieriprodukter, og advarte om at manglende etterlevelse kunne føre til enda høyere avgifter på kanadiske biler fra og med 2. april.

Han antydet videre at han ville erklære nasjonal unntakstilstand for elektrisitet i de berørte områdene, og fremstilte konflikten som nok et eksempel på urettferdig handelspraksis som skader amerikansk industri. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Canada vil reagere på denne siste opptrappingen.