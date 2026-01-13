Trump truer med 25 % amerikansk toll på land som handler med Iran

HQ

Donald Trump sa at USA vil innføre 25 % toll på handel med alle land som gjør forretninger med Iran, noe som øker innsatsen dramatisk nå som urolighetene i den islamske republikken er i ferd med å spre seg, og Washington diskuterer sitt neste trekk.

I et innlegg på Truth Social sent mandag sa Trump at tiltaket ville tre i kraft "umiddelbart", og advarte om at enhver nasjon som opprettholder kommersielle bånd med Teheran, vil bli straffet for all handel med USA. Han ga ingen detaljer om hvordan politikken ville bli håndhevet eller under hvilken juridisk myndighet den ville bli implementert, og ingen formell ordre hadde dukket opp på nettstedet til Det hvite hus.

Iran har lenge vært underlagt strenge amerikanske sanksjoner, men trusselen om sekundære tollsatser kan få store konsekvenser for land som fortsetter å handle med Teheran, deriblant Kina, De forente arabiske emirater og India, som er blant Irans viktigste eksportdestinasjoner. Tollen vil bli betalt av amerikanske importører, noe som kan føre til økte kostnader i hele forsyningskjeden.

Kunngjøringen kommer samtidig som Iran står overfor de største protestene mot regjeringen på mange år, som er utløst av økonomiske vanskeligheter og har eskalert til krav om at prestestyret skal avsettes. En USA-basert rettighetsgruppe sier at nesten 600 mennesker har blitt drept siden demonstrasjonene begynte i slutten av desember, selv om Iran ikke har offentliggjort offisielle tall.

Trump har holdt døren åpen for diplomati og mulige samtaler med iranske myndigheter, men han har også advart om militære aksjoner, noe som understreker en strategi som blander press med uforutsigbarhet. Trusselen om tollavgifter er et nytt økonomisk våpen i denne strategien, et våpen som kan sette forholdet til USAs handelspartnere og Irans allerede anstrengte økonomi på prøve.