Trump truer med å "gå inn og drepe Hamas" hvis angrepene fortsetter

USAs president Donald Trump har advart om at han vil "gå inn og drepe Hamas" dersom gruppen fortsetter å angripe mistenkte kollaboratører og væpnede gjenger i Gaza, en uttalelse som truer med å ødelegge den skjøre våpenhvilen.

Uttalelsen står i kontrast til kommentarer han kom med tidligere denne uken, der han så ut til å akseptere Hamas' handlinger mot kriminelle grupper. Diplomater og hjelpeorganisasjoner uttrykte bekymring og sa at våpenhvilens overlevelse nå ser usikker ut.

Tjenestemenn rapporterte om nye voldshandlinger rundt enklaven de siste dagene, noe som kompliserte samtalene om avvæpning og fremtidig styresett. Internasjonale meklere har oppfordret til tilbakeholdenhet, men presidentens budskap har økt frykten for at den midlertidige roen kan ta slutt.

