Trump truer med å innføre 50 % toll på alle fly produsert i Canada

USAs president Donald Trump kommer med nye trusler mot Canada. Denne gangen kan det bli 50 prosent toll på alle fly produsert i Canada, ifølge finske YLE. En annen trussel innebærer å avsertifisere fly fra et selskap som heter Bombardier.

Hvorfor er Trump sint? Det er fordi Canada ennå ikke har akseptert alle modellene til det amerikanske selskapet Gulfstream. Men ... noen modeller har allerede blitt godkjent. Dette reiser noen viktige spørsmål: Kan den amerikanske presidenten innføre sanksjoner mot flyimport, og hva vil denne "avsertifiseringen" egentlig bety?

USA bruker i dag hundrevis av fly produsert av Bombardier. Å ikke kunne bruke noen av dem ville være problematisk.

Slik sa Donald Trump det i Truth Social.

Basert på det faktum at Canada urettmessig, ulovlig og standhaftig har nektet å sertifisere Gulfstream 500, 600, 700 og 800 Jets, et av de største og mest teknologisk avanserte flyene som noensinne er laget, avsertifiserer vi herved deres Bombardier Global Expresses, og alle fly produsert i Canada, inntil Gulfstream, et stort amerikansk selskap, er fullt ut sertifisert, slik det burde ha vært for mange år siden. Videre forbyr Canada i praksis salg av Gulfstream-produkter i Canada gjennom den samme sertifiseringsprosessen. Hvis denne situasjonen av en eller annen grunn ikke blir rettet opp umiddelbart, kommer jeg til å ilegge Canada 50 % toll på alle fly som selges til USA. Takk for oppmerksomheten rundt denne saken!

