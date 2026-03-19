Trump truer med å "massivt sprenge" South Pars gassfelt "med en kraft Iran aldri har sett maken til"

Donald Trump har truet med å "massivt sprenge" Irans South Pars gassfelt hvis Teheran fortsetter å angripe energianlegg i Qatar, noe som markerer en kraftig opptrapping i retorikken etter hvert som spenningene sprer seg i Midtøsten.

Advarselen kommer etter israelske angrep på gassfeltet som deles mellom Iran og Qatar, noe som utløste gjengjeldelsesangrep fra Teheran mot regional energiinfrastruktur, inkludert anlegg for flytende naturgass. Utviklingen har forsterket frykten for globale forsyningsforstyrrelser, noe som har presset olje- og gassprisene enda høyere.

South Pars-feltet // Shutterstock

"Hvis Teheran velger å gjengjelde, vil USA ... sprenge hele South Pars-feltet i luften med en styrke og kraft som Iran aldri har sett maken til", sa Trump (via The Guardian), og understreket dermed Washingtons vilje til å gripe inn direkte.

South Pars-feltet er den iranske delen av verdens største naturgassreservoar, som ligger i Persiabukta. Det er et enormt offshore gasskondensatfelt som Iran deler med Qatar, som har den største delen, kjent som North Dome eller North Field.