Trump truer med å øke tollsatsene mot Sør-Korea til 25

USAs president Donald Trump kunngjorde mandag at han planlegger å øke tollsatsene mot Sør-Korea til 25 %, og anklager Seoul for ikke å følge opp handelsavtalen som ble undertegnet med Washington i fjor. Økningen vil gjelde alle varer som omfattes av hans "gjensidige" tollsatser, inkludert biler, trelast og legemidler.

Trump kom med erklæringen på Truth Social, der han skrev at USA forventer at handelspartnerne skal matche USAs raske tollreduksjoner, og hevdet at "Sør-Koreas lovgivende forsamling ikke lever opp til sin avtale med USA." Aksjene til Hyundai Motor og Kia falt i første omgang med henholdsvis 4,6 % og 5,9 %, mens den koreanske wonen svekket seg fra 1 442 til 1 452 per US-dollar før den roet seg.

Den opprinnelige avtalen, som ble ferdigstilt i 2025, reduserte mange tollsatser på sørkoreanske varer til 15 % i bytte mot Seouls investeringsløfte på 350 milliarder dollar i USA. Det hersker imidlertid fortsatt forvirring i Sør-Korea, der president Lee Jae Myungs kontor sier at de ikke har mottatt noen offisiell melding fra Washington. Lovgiverne i Sør-Korea er i ferd med å gjennomgå et lovforslag knyttet til investeringskomponenten, som det regjerende Demokratiske partiet forventer å vedta neste måned...