Trump truer med å stanse handelen med Spania på grunn av militærbasekonflikten

HQ

President Donald Trump har truet med å stanse handelen med Spania etter at Spania hindret USA i å bruke landets militærbaser til operasjoner knyttet til Iran. I en tale i Det hvite hus sa Trump at Spania hadde vært "forferdelig" og antydet at han kunne "stoppe alt som har med Spania å gjøre".

Det er fortsatt uklart om administrasjonen kan eller vil følge opp dette. Spania er medlem av EU, der varer beveger seg fritt mellom 27 land, noe som kompliserer ethvert forsøk på å ramme et enkelt medlemsland. Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz skal ha minnet Trump om at handelsforhandlingene med EU må inkludere Spania.

Tvisten føyer seg inn i rekken av mer omfattende spenninger, blant annet Spanias nei til å øke forsvarsutgiftene til 5 % av BNP og landets kritikk av de amerikansk-israelske angrepene på Iran. I 2025 utgjorde USAs eksport til Spania rundt 26 milliarder dollar, mens importen nådde rundt 21 milliarder dollar, med legemidler og olivenolje blant Spanias viktigste eksportvarer...