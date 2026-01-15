Trump truer med å ta i bruk opprørsloven i Minnesota i forbindelse med protester mot ICE

HQ

President Donald Trump truet torsdag med å ta i bruk Insurrection Act, en lov som tillater bruk av militære styrker på amerikansk jord, som svar på den eskalerende uroen i Minnesota i forbindelse med den føderale utplasseringen av immigrasjonsmyndigheter. Advarselen kom etter at protestene i Minneapolis tilspisset seg som følge av nylige skyteepisoder som involverte agenter fra Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Trump sa på sosiale medier at dersom "korrupte politikere i Minnesota" ikke kontrollerer det han beskrev som "profesjonelle oppviglere og opprørere" rettet mot ICE-agenter, ville han iverksette tiltak i henhold til opprørsloven for å gjenopprette ro og orden.

Spenningen har økt i delstaten etter at en amerikansk immigrasjonsbetjent skjøt en venezuelansk mann under en trafikkontroll, en hendelse som fulgte etter at Renée Nicole Good, bosatt i Minnesota, ble skutt av en ICE-agent i forrige uke. Disse hendelsene har utløst omfattende protester og en nasjonal debatt om den føderale innvandringsmyndighetenes taktikk.

Lokale ledere, deriblant Minneapolis' borgermester og embetsmenn fra Minnesota, har fordømt det store føderale nærværet, og delstaten og byene har gått til søksmål mot administrasjonens innvandringsbølge, som de kaller grunnlovsstridig og forstyrrende for samfunnslivet.

Opprørsloven har sjelden blitt brukt i moderne tid, og en bruk av den vil markere en betydelig opptrapping av de føderale myndighetenes respons på sivil uro, noe som understreker de dype politiske og juridiske spenningene mellom Trump-administrasjonen og delstatsmyndighetene når det gjelder håndhevelse av innvandringsloven.