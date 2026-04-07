Trump truer med fengsel for journalist etter lekkasje om Iran-redning

Trump har truet med å fengsle en journalist som rapporterte om redningen av en amerikansk flyger i Iran, noe som er en kraftig opptrapping i presidentens retorikk mot pressen.

I entale i Det hvite hus sa presidenten at han ville kreve at journalisten avslørte kilden sin, og advarte om at unnlatelse av å gjøre dette kunne føre til fengsling av hensyn til rikets sikkerhet. Han hevdet at lekkasjen risikerte å kompromittere en pågående operasjon for å redde en annen flyger, som senere ble reddet.

Kommentarene kommer midt i en voksende frustrasjon innad i administrasjonen over mediedekningen av konflikten mellom USA, Iran og Israel, som Trump og hans allierte har beskrevet som for negativ.

Det er fortsatt uklart hvilket mediehus eller hvilken reporter Trump siktet til, selv om flere organisasjoner rapporterte om redningsaksjonen i løpet av kort tid.

Uttalelsene vil sannsynligvis forsterke bekymringene for pressefriheten, ettersom den juridiske beskyttelsen i USA historisk sett har begrenset myndighetenes mulighet til å tvinge journalister til å oppgi kilder.