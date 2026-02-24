Trump truer med høyere tollsatser til land som "spiller spill"

HQ

Mandag advarte USAs president Donald Trump nasjoner mot å trekke seg fra de nylig fremforhandlede globale tollsatsene, og sa at han ville innføre mye høyere tollsatser i henhold til ulike handelslover hvis de " spilte spill" med USA. Kommentarene kom etter at Høyesterett underkjente hans unntakstoll i henhold til International Emergency Economic Powers Act, noe som fikk Trump til å vise til alternative lovhjemler for å innføre toll og antyde nye lisensavgifter for handelspartnere.

Høyesteretts avgjørelse satte en effektiv stopper for innkrevingen av de IEEPA-baserte tollsatsene, som genererte over 500 millioner dollar daglig i inntekter til det amerikanske statskassen, men Trump erstattet dem raskt med en "midlertidig global tollsats på 15 % i henhold til paragraf 122 i handelsloven av 1974". Beslutningen fikk de globale markedene til å falle, og Dow Jones-indeksen falt med 1,65 % og S&P 500-indeksen med 1,02 % på mandag.

Midt i usikkerheten utsatte EU en viktig handelsavstemning med USA, mens Kina og India oppfordret Washington til å revurdere sine tiltak. Situasjonen har gjort USAs handelspartnere skeptiske, og Demokratene i Kongressen har fremmet et lovforslag om tilbakebetaling av de nå ulovlige IEEPA-tollene, selv om det er usikkert om det blir vedtatt...

Trump på Truth Social:

Ethvert land som ønsker å "spille spill" med den latterlige høyesterettsavgjørelsen, spesielt de som har "Ripped Off" USA i årevis, og til og med tiår, vil bli møtt med en mye høyere tariff, og verre, enn den de nylig ble enige om. KJØPER PASS OPP!!!!