Trump truer med høyere tollsatser til land som "spiller spill"

Mandag advarte presidenten nasjoner mot å trekke seg fra de nylig fremforhandlede globale tollsatsene.

HQ

Mandag advarte USAs president Donald Trump nasjoner mot å trekke seg fra de nylig fremforhandlede globale tollsatsene, og sa at han ville innføre mye høyere tollsatser i henhold til ulike handelslover hvis de " spilte spill" med USA. Kommentarene kom etter at Høyesterett underkjente hans unntakstoll i henhold til International Emergency Economic Powers Act, noe som fikk Trump til å vise til alternative lovhjemler for å innføre toll og antyde nye lisensavgifter for handelspartnere.

Høyesteretts avgjørelse satte en effektiv stopper for innkrevingen av de IEEPA-baserte tollsatsene, som genererte over 500 millioner dollar daglig i inntekter til det amerikanske statskassen, men Trump erstattet dem raskt med en "midlertidig global tollsats på 15 % i henhold til paragraf 122 i handelsloven av 1974". Beslutningen fikk de globale markedene til å falle, og Dow Jones-indeksen falt med 1,65 % og S&P 500-indeksen med 1,02 % på mandag.

Midt i usikkerheten utsatte EU en viktig handelsavstemning med USA, mens Kina og India oppfordret Washington til å revurdere sine tiltak. Situasjonen har gjort USAs handelspartnere skeptiske, og Demokratene i Kongressen har fremmet et lovforslag om tilbakebetaling av de nå ulovlige IEEPA-tollene, selv om det er usikkert om det blir vedtatt...

Trump på Truth Social:

Ethvert land som ønsker å "spille spill" med den latterlige høyesterettsavgjørelsen, spesielt de som har "Ripped Off" USA i årevis, og til og med tiår, vil bli møtt med en mye høyere tariff, og verre, enn den de nylig ble enige om. KJØPER PASS OPP!!!!

Trump truer med høyere tollsatser til land som "spiller spill"
Trump // Shutterstock

