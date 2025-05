Trump truer med nye tollsatser på EU-varer og importerte iPhones

HQ

Siste nytt om USA og EU . Trump kunngjorde fredag omfattende tolltrusler rettet mot både EU og teknologigiganter som Apple, og foreslo en toll på 50 % på import fra EU og 25 % på smarttelefoner produsert utenfor USA.

Utspillet fikk finansmarkedene til å skjelve i buksene, noe som førte til fallende aksjer og økte gullpriser. Mens Det hvite hus hevder at EUs handelssamtaler har gått i stå, insisterer EU på at forhandlingene må være basert på gjensidig respekt. Følg med for flere oppdateringer.