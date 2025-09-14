Trump truer med Russland-sanksjoner hvis NATO stanser russisk oljeimport "Uansett, jeg er klar til å 'gå' når du er det. Bare si når?"

HQ For bare noen få dager siden skapte de russiske dronekrenkelsene i Polen og Romania overskrifter. Nå har Donald Trump advart NATO-landene om at han er beredt til å innføre omfattende sanksjoner mot Russland hvis de allierte landene i fellesskap slutter å kjøpe russisk olje. Presidenten framstilte dette som et nødvendig skritt for å styrke forhandlingsposisjonen overfor Russland, og kritiserte fortsatte kjøp som en "svekkelse" av alliansens posisjon. Uttalelsen kommer midt i en tid med økende spenninger etter at russiske droner nylig krysset inn i NATOs luftrom, noe som fikk tjenestemenn til å innskjerpe sin årvåkenhet. Trump foreslo også å øke tollsatsene mot Kina, og hevdet at et koordinert økonomisk press kunne fremskynde slutten på Ukraina-konflikten. Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! WASHINGTON, USA - 29. juli 2025: President Trump snakker med journalister ved Palm Room i Det hvite hus etter å ha ankommet med Marine One etter en helgetur til Skottland. // Shutterstock