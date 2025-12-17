Trump truer med straffetiltak mot europeiske teknologiselskaper

HQ

Trump-administrasjonen har advart europeiske selskaper om at de kan bli ilagt økonomiske straffer, noe som øker spenningen om teknologiregulering og handel etter hvert som forholdet mellom Washington, London og Brussel blir mer anstrengt.

I mellomtiden, i London

Downing Street insisterer på at en lenge forsinket "Tech Prosperity Deal" mellom USA og Storbritannia til en verdi av 40 milliarder dollar ikke er død.

Statsminister Keir Starmers kontor sa at Storbritannia fortsatt er i "aktive samtaler" med amerikanske motparter om å gjenopplive avtalen, som har som mål å øke samarbeidet mellom de to landenes teknologisektorer. Samtalene ble satt på pause etter at Washington beskyldte Storbritannia for ikke å ha senket handelsbarrierene, inkludert skatten på digitale tjenester for amerikanske teknologibedrifter.

"Diskriminerende" søksmål, skatter og bøter

Samtidig har Det hvite hus inntatt en tøffere tone overfor EU. USAs handelsrepresentant advarte om at europeiske teknologibedrifter kan bli ilagt avgifter eller restriksjoner hvis EU ikke reduserer det de kalte "diskriminerende" søksmål, skatter og bøter rettet mot amerikanske selskaper.

EU-tjenestemenn har slått tilbake og sagt at reglene deres gjelder likt for alle selskaper. Striden følger etter en nylig bot på 140 millioner euro mot Elon Musks X-plattform i henhold til EUs lov om digitale tjenester, og understreker den økende transatlantiske uenigheten om hvordan "big tech" skal reguleres.