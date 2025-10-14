Trump truer Spania med nye tollsatser bare timer etter et anspent håndtrykk med Sánchez

HQ

I en slående kontrast til det "vennlige" håndtrykket han hadde med Spanias statsminister Pedro Sánchez for bare noen timer siden, rettet USAs president Donald Trump nok en gang oppmerksomheten mot Spania, denne gangen med en advarsel.



Under et bilateralt møte med Argentinas president Javier Milei i Washington truet Trump med å innføre nye tollsatser mot Spania fordi landet nekter å oppfylle NATOs nylig fastsatte mål om 5 % forsvarsutgifter.

"Jeg er veldig skuffet over Spania. De er det eneste landet som ikke har økt sitt medlemskap til 5 % i NATO", sa han, og la til at han "tenker på å straffe dem kommersielt" og "kanskje" vil gå videre med slike tiltak.

Trumps kommentarer kommer samtidig som den spanske økonomiministeren reiser til Washington for å delta på arrangementer i forbindelse med IMFs og Verdensbankens høstmøter. Tidspunktet bidrar til diplomatiske spenninger i det som var ment å være et økonomisk oppdrag med fokus på stabilitet og vekst.

Under det siste NATO-toppmøtet var Sánchez den eneste europeiske lederen som avviste det nye BNP-målet på 5 % som Trump har gått inn for, og i stedet bekreftet han Spanias forpliktelse til å øke forsvarsutgiftene til kun 2,1 %.

Ifølge den spanske statsministeren Pedro Sánchez ville dette tallet være nok til å oppfylle NATOs militære kapasitetsmål, og generalsekretær Mark Rutte hadde gitt Spania "fleksibilitet" i saken.

Trump gjorde det imidlertid klart at han ser på avgjørelsen som "svært urettferdig" overfor alliansen. "Spania får beskyttelse, og det vet de. Selv om dere ikke ønsker å beskytte dem, gjør dere det likevel på grunn av beliggenheten deres," sa han.