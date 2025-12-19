Trump undertegner en presidentordre som omklassifiserer marihuana som mindre farlig

HQ

Donald Trump har signert en ordre som omklassifiserer marihuana under USAs føderale lovgivning, og flytter det fra den mest restriktive narkotikakategorien til en mindre alvorlig. Endringen flytter cannabis fra liste I til liste III, og anerkjenner akseptert medisinsk bruk uten å gå veien om en landsomfattende legalisering.

I en tale fra Det ovale kontor sa Trump at endringen vil gjøre det betydelig enklere å gjennomføre medisinsk forskning på marihuanas fordeler og risikoer. Omklassifiseringen forventes også å lette noen regulatoriske og skattemessige byrder på lovlige cannabisbedrifter og forbedre tilgangen til banktjenester.

Fritidsmarihuana er fortsatt ulovlig

Ordren åpner for utvidet forskning og innfører et pilotprogram for å refundere Medicare-pasienter for CBD-baserte produkter. Rekreasjonsmarihuana er imidlertid fortsatt ulovlig på føderalt nivå, og endringen vil ikke endre eksisterende rettshåndhevelsespraksis.

Avgjørelsen må fortsatt gå gjennom en formell regelprosess ledet av Drug Enforcement Administration. Selv om kampanjemedarbeidere ønsket tiltaket velkommen som en lenge etterlengtet anerkjennelse av cannabis' medisinske verdi, bemerket mange at det ikke er nok til en fullstendig føderal reform, særlig ettersom flere titalls stater allerede har legalisert marihuana i en eller annen form.