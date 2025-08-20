Trump utelukker bakkestyrker i Ukraina, men signaliserer støtte fra luften
"De (europeiske ledere) ønsker å ha støvler på bakken."
Siste nytt om Russland og Ukraina. USAs president Donald Trump har bekreftet at amerikanske styrker ikke vil bli utplassert på ukrainsk jord, selv om han antydet at USA kan komme til å gi støtte fra luften som en del av fremtidige sikkerhetsgarantier.
Etter samtaler i Washington med Zelenskij og europeiske ledere understreket Trump at land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland er villige til å sende bakkestyrker, mens Washingtons rolle vil forbli over slagmarken.
"De er villige til å sende folk på bakken. Noen av dem kommer til å ha soldater på bakken. Vi er villige til å hjelpe dem med ting, spesielt hvis man kan snakke om å bruke fly, for det er ingen som har den typen utstyr vi har", sa Trump.
I mellomtiden signaliserte president Volodymyr Zelenskij at han var villig til å møte president Vladimir Putin direkte for å søke en løsning på konflikten om de okkuperte områdene, noe Trump oppmuntret til ved å åpne innledende kanaler med Kreml. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.