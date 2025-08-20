Trump utelukker bakkestyrker i Ukraina, men signaliserer støtte fra luften

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump har bekreftet at amerikanske styrker ikke vil bli utplassert på ukrainsk jord, selv om han antydet at USA kan komme til å gi støtte fra luften som en del av fremtidige sikkerhetsgarantier.

Etter samtaler i Washington med Zelenskij og europeiske ledere understreket Trump at land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland er villige til å sende bakkestyrker, mens Washingtons rolle vil forbli over slagmarken.

"De er villige til å sende folk på bakken. Noen av dem kommer til å ha soldater på bakken. Vi er villige til å hjelpe dem med ting, spesielt hvis man kan snakke om å bruke fly, for det er ingen som har den typen utstyr vi har", sa Trump.

I mellomtiden signaliserte president Volodymyr Zelenskij at han var villig til å møte president Vladimir Putin direkte for å søke en løsning på konflikten om de okkuperte områdene, noe Trump oppmuntret til ved å åpne innledende kanaler med Kreml. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.