Trump utelukker ikke å gå inn i Iran med støvler på bakken

President Donald Trump har nektet å utelukke at han vil sende amerikanske bakkestyrker til Iran, få dager etter at han lanserte den omfattende bombekampanjen han sier kan vare i flere uker eller lenger. Til The New York Post sa Trump at han ikke har "yips" om å utplassere styrker, mens forsvarsminister Pete Hegseth insisterte på at administrasjonen ikke ville være "dum om det". Ingen av dem har likevel lukket døren for soldater på bakken...

Trump og Hegseth // Shutterstock

Midtøsten-analytikere advarer om at en slik tvetydighet risikerer å trekke USA inn i en bredere og mer destabiliserende konflikt. Trita Parsi fra Quincy Institute for Responsible Statecraft sa at administrasjonen ser ut til å forfølge "regimets implosjon" uten å tydelig artikulere hvordan den vil oppnå dette målet. Andre har sammenlignet de skiftende begrunnelsene for angrepene med opptakten til Irak-krigen, og har advart mot en ny militær kampanje med åpen slutt.

Eksperter stiller også spørsmål ved om luftangrep alene kan oppfylle administrasjonens uttalte mål om å lamme Irans rakettprogram og hindre landet i å skaffe seg atomvåpen. Noen hevder at uten styrker på bakken for å sikre anlegg og materialer, kan disse målene være uoppnåelige, og at de i stedet kan legge grunnlaget for en langvarig krig som setter USAs besluttsomhet på prøve og omformer regionen...