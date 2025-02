Trump utestenger journalister fordi de ikke vil omdøpe Mexicogolfen til "Gulf of America"

HQ

I nok et dramatisk sammenstøt mellom Det hvite hus og pressen har president Donald Trump utestengt Associated Press fra et planlagt arrangement i Det ovale kontor etter at nyhetsbyrået nektet å etterkomme regjeringens direktiv om å omdøpe Mexicogolfen til "Gulf of America".

Ifølge en fersk uttalelse fra Associated Press ble journalisten nektet adgang fordi nyhetsbyrået nektet å ta i bruk terminologien som Trump har innført som en del av sin nasjonalistiske agenda.

Det hvite hus forsvarte avgjørelsen med at amerikanske medier bør omfavne patriotiske budskap, mens pressefrihetsforkjempere kritiserte avgjørelsen som et eklatant brudd på det første grunnlovstillegget i USAs grunnlov.

The Association of White House Correspondents har fordømt forbudet på det sterkeste, og insisterer på at redaksjonell uavhengighet må forbli uberørt av statlig innflytelse. Foreløpig gjenstår det å se hvor langt administrasjonen vil gå i å håndheve sin omdøpingspolitikk, eller om Mexicogolfen vil forbli som den er i medienes øyne.