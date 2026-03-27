Trump utsetter fristen for Iran til å åpne Hormuzstredet med 10 dager

Donald Trump har forlenget fristen for Iran til å gjenåpne Hormuzstredet med ti dager, til 6. april, samtidig som han insisterer på at forhandlingene med Teheran "går veldig bra". Dette innebærer en midlertidig pause i de truende angrepene på Irans energiinfrastruktur, som har vært en del av Washingtons eskalerende pressekampanje under den pågående konflikten.

Trump fastholder at USA har overtaket, noe som tyder på at konflikten i praksis allerede er avgjort, samtidig som han fortsatt advarer Teheran om å oppgi sine kjernefysiske ambisjoner. Analytikere peker imidlertid på at det er en betydelig avstand mellom begge parters krav, noe som gjør en avtale på kort sikt usannsynlig, ettersom spenningen fortsatt er høy i hele regionen.

"I henhold til den iranske regjeringens anmodning, la denne uttalelsen representere at jeg utsetter perioden for ødeleggelse av energianlegget med 10 dager til mandag 6. april 2026, kl. 20.00, østlig tid", sa Trump på Truth Social.