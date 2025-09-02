Trump uttrykker frustrasjon over Putin på grunn av Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump uttrykte tirsdag skuffelse over Vladimir Putin på grunn av krigen i Ukraina, og antydet at hans administrasjon kan komme til å iverksette tiltak for å redusere tapstallene.

"Jeg er veldig skuffet over president Putin, det kan jeg si, og vi kommer til å gjøre noe for å hjelpe folk til å overleve", sa USAs president Donald Trump i et intervju på The Scott Jennings Radio Show. Og dette var ikke det eneste han snakket om.

Samtidig som han understreket at Washington vil støtte Ukrainas sikkerhet og advarte om ytterligere sanksjoner hvis fredsinnsatsen stopper opp, avviste Trump også bekymringene om en økende tilnærming mellom Russland og Kina, og hevdet at han har tillit til USAs militære styrke.

"Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Vi har det desidert sterkeste militæret i verden. De ville aldri brukt sitt militær mot oss. Tro meg", la president Donald Trump til. Hvis du vil lære mer om hva han sa, kan du selvfølgelig sjekke ut hele intervjuet nedenfor.