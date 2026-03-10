Trump uttrykker skuffelse over Mojtaba Khameneis opphøyelse til Irans øverste leder

HQ

USAs president Donald Trump sa mandag at han var "skuffet" over Irans utnevnelse av Mojtaba Khamenei som landets nye øverste leder, etter at hans far, ayatollah Ali Khamenei, døde. Trump beskrev utnevnelsen som " sannsynligvis bare vil føre til mer av det samme problemet for landet", og signaliserte dermed fortsatt bekymring over Teherans hardlinerpolitikk.

Da Trump ble spurt om hvorvidt Mojtaba Khamenei kunne være et mål for USAs handlinger, avviste han å kommentere dette og kalte det "upassende" å spekulere. Mojtaba Khamenei, som tidligere hadde stor innflytelse i Irans sikkerhets- og forretningssektor, har nå den øverste myndigheten over alle statsanliggender i Den islamske republikken.