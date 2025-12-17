Trump utvider USAs innreiseforbud til syv nye land, inkludert Syria

HQ

President Donald Trump har lagt til syv land til USAs fullstendige innreiseforbud, og utestenger deres borgere fra å reise inn i landet fra og med 1. januar, sa Det hvite hus tirsdag.

De nye landene som nå er omfattet av innreiseforbudet, er Burkina Faso, Mali, Niger, Sør-Sudan, Syria, Laos og Sierra Leone, sammen med innehavere av reisedokumenter utstedt av de palestinske selvstyremyndighetene. Laos og Sierra Leone hadde tidligere kun hatt delvise restriksjoner. Trump innførte også delvise innreisebegrensninger for ytterligere 15 land.

Det hvite hus sa at tiltaket er rettet mot å beskytte den nasjonale sikkerheten, med henvisning til "alvorlige mangler" i screening, vetting og informasjonsdeling. Syrias inkludering er bemerkelsesverdig, ettersom den kommer flere uker etter at Trump holdt samtaler med Syrias president Ahmed al-Sharaa, men etter et dødelig angrep i Syria som drepte to amerikanske soldater og en sivil tolk.