Trump varsler atomsamtaler med Iran etter våpenhvile

Siste nytt om Israel og Iran . USAs president Donald Trump har bekreftet at USA vil gå inn i atomsamtaler med Iran neste uke, med sikte på å forhindre ytterligere anrikning av uran etter USAs nylige luftangrep.



"Vi kommer til å snakke med dem neste uke, med Iran. Kanskje vi undertegner en avtale. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er nødvendig. Jeg tror ikke det er så nødvendig," sa Trump. "Det siste de ønsker å gjøre nå, er å anrike noe som helst. De ønsker å komme seg", la han til.



Angrepene, som ble beskrevet som svært skadelige for Irans kjernefysiske infrastruktur, ble etterfulgt av en plutselig våpenhvile. Trump krediterte angrepene for å ha tvunget Iran til forhandlingsbordet, samtidig som han uttrykte tillit til at Iran nå foretrekker bedring fremfor konfrontasjon.