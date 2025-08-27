Trump varsler nye tollsatser på grunn av Europas digitale regler

HQ

Siste nytt om USA og EU . Den korte roen etter den nylige handelsavtalen mellom USA og EU ser ut til å være i ferd med å forsvinne. Trump har signalisert at land som håndhever digitale skatter eller strenge nettreguleringer, kan bli ilagt betydelige tilleggstariffer på eksport.

"Digitale skatter, lovgivning om digitale tjenester og reguleringer av digitale markeder er alle utformet for å skade eller diskriminere amerikansk teknologi", skrev han på Truth Social, og innledet dermed en ny og muligens omstridt fase i den pågående globale handelskonflikten.

Selv om han ikke nevnte Europa direkte, var kommentarene hans tydelig rettet mot EUs lover om digitale markeder og tjenester. Til tross for advarslene fortsetter EU-kommisjonen å satse på kommersielt engasjement, samtidig som den forsvarer sin rett til å regulere teknologi i tråd med demokratiske verdier.