Trump "veldig sint" og "forbannet" på Putin etter uttalelser om Zelenskij

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump har uttrykt sinne over uttalelsene som Russlands president Vladimir Putin nylig kom med om Ukrainas president Volodymyr Zelenskij.

På søndag beskrev Trump at han følte seg "veldig sint" og "forbannet" etter at Putin hadde stilt spørsmål ved Zelenskijs troverdighet og foreslått en overgangsregjering for Ukraina, noe som ble sett på som en undergraving av Zelenskijs lederskap. Du kan lese om Putins forslag her.

Trump, som vanligvis avstår fra å kritisere den russiske lederen, understreket at Putins kommentarer virket mot sin hensikt. Som svar uttalte Trump at han ville vurdere å innføre sekundære tollsatser på russisk olje dersom Moskva ikke lykkes med å forhandle frem en løsning på konflikten.