Trump vil fastsette eksakte tollnivåer for Mexico og Canada på tirsdag

President Donald Trump vil fastsette de endelige tollnivåene for Mexico og Canada på tirsdag, og hans administrasjon antyder at den opprinnelig planlagte satsen på 25 % kan bli endret (via Reuters).

Handelsminister Howard Lutnick erkjente at situasjonen er flytende, og understreket at selv om tollsatsene er sikre og vil bli implementert som planlagt, er de nøyaktige tallene og potensielle unntak fortsatt et forhandlingsspørsmål.

Avgjørelsen kommer etter en uke med blandede signaler fra Trump, som tidligere har antydet en frist til 2. april, før han på nytt bekreftet tirsdagens implementering. I mellomtiden planlegger Trump også å doble tollsatsene på kinesiske varer med mindre Beijing stanser smuglingen av fentanyl til USA. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse handelstiltakene vil utfolde seg.