Trump vil forby "overvektige utlendinger" å reise inn i USA

HQ

Et lekket direktiv fra utenriksdepartementet som angivelig støttes av Trumps administrasjon (via Daily Mail), råder tjenestemenn til å nekte overvektige søkere innvandringsvisum, og betegner fedme som en potensiell "økonomisk byrde".

Dokumentet inkluderer fedme sammen med tilstander som hjerte- og karsykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Saksbehandlerne blir bedt om å vurdere om en søker har råd til å betale for medisinsk behandling hele livet uten å være avhengig av offentlig støtte.

En del av en større aksjon mot innvandring

Trumps talsperson bekreftet veiledningen og sa at den gjenspeiler administrasjonens mål om å sikre at innvandringspolitikken "setter amerikanske skattebetalere først". Regelen gjelder angivelig bare for forespørsler om innvandrervisum, ikke midlertidige reise- eller arbeidstillatelser.

Dette kommer midt i en bredere kampanje for å stramme inn USAs innvandringsstandarder. Trump innførte nylig en årlig avgift på 100 000 dollar for H-1B-arbeidsvisum, og kunngjorde et nytt "gullkort"-program for å gi søkere som gir store økonomiske bidrag, en rask behandling.