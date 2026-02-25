Trump vil fortsatt ha 15 % toll til tross for lansering av 10

HQ

Som vi allerede vet, begynte USA å innkreve en ny global importtoll på 10 % ved midnatt. Nå vet vi imidlertid at Donald Trumps administrasjon arbeider for å øke satsen til 15 %, sier en tjenestemann i Det hvite hus (via Reuters).

Tollmyndighetene varslet importørene om at satsen på 10 % ville gjelde i henhold til Trumps opprinnelige ordre, selv om presidenten senere sa at han ønsket en avgift på 15 %. Ifølge myndighetene har Trump ikke endret standpunkt, men noen formell ordre om å øke satsen er ennå ikke undertegnet.

Det politiske skiftet følger domstolens beslutning om å ugyldiggjøre tidligere tariffer som ble innført under unntakstilstand, noe som potensielt kan åpne døren for milliarder av dollar i refusjonskrav. Markedene reagerte forsiktig i forvirringen, mens viktige handelspartnere, inkludert Kina, oppfordret Washington til å droppe det de kalte unilaterale handelstiltak.

Så selv om tollsatsene har begynt på 10 %, er det godt mulig at vi snart vil se at satsen stiger til 15 %, eller at vi får ytterligere avklaringer fra Det hvite hus i løpet av de kommende dagene...