Trump omdøper forsvarsdepartementet til krigsdepartementet

Det er ikke uvanlig at Trump kunngjør planer om å endre navn på noe gjennom en ordre. Denne gangen har han gitt Pentagon ordre om å ta i bruk "Department of War" som offisiell sekundærtittel, og dermed gjenopplive en merkelapp som sist ble brukt før midten av 1900-tallet. Dette er ment å signalisere styrke og beredskap, og gir forsvarsminister Pete Hegseth og hans avdeling fullmakt til å bruke navnet mens de utreder skritt mot en permanent endring. En fullstendig omprofilering må godkjennes av Kongressen, selv om Trump har uttrykt tillit til at lovgiverne til slutt vil støtte det. I ordren insisteres det på at tittelen formidler større besluttsomhet, til tross for bekymringer over kostnader og vanskeligheter med å oppdatere tusenvis av etater og emblemer. Hva synes du om dette nye navnet?