Trump vil ha Grønland, advarer Mette Frederiksen: "Han bør tas på alvor"

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har advart om at Donald Trumps gjentatte uttalelser om å ta kontroll over Grønland ikke bør avfeies som retorikk, og sier at hun tror USAs president mener alvor med sine intensjoner overfor det arktiske territoriet.

Til DR sa Frederiksen mandag at både Danmark og Grønland har gjort sine standpunkter helt klare.

"Jeg tror dessverre at den amerikanske presidenten bør tas på alvor når han sier at han vil ha Grønland," sier hun til DR, og legger til at Grønland "gjentatte ganger har sagt" at de ikke ønsker å bli en del av USA.

Frederiksen understreker at ethvert angrep på Grønland vil være en farlig grense, siden Danmark er NATO-medlem og Grønland er en del av det danske kongeriket. "Hvis USA angriper et annet NATO-land, stopper alt," advarte hun.

Trumps fornyede interesse for Grønland kommer midt i en tid med økte geopolitiske spenninger etter USAs operasjon i Venezuela, noe som har skapt bekymring i Europa for at Washington kan være villig til å overskride grenser som har eksistert i lang tid.

