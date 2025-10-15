Trump vil ikke støtte Argentina hvis Milei ikke vinner

HQ

Vi har nettopp fått nyheten. USAs president Donald Trump har antydet at fortsatt amerikansk bistand til Argentina avhenger av Javier Mileis suksess i det kommende mellomvalget. Under et møte i Det hvite hus roste Trump den argentinske lederens reformer, men advarte om at støtten kan forsvinne hvis partiet hans vakler. "Valget er snart... Jeg tror seieren er veldig viktig," sa Trump under et møte med den argentinske presidenten i Det hvite hus på tirsdag. "Hvis han vinner, blir vi hos ham. Og hvis han ikke vinner, er vi borte." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!