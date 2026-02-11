Trump vil oppheve Obamas viktige klimakonklusjon

HQ

USAs president Donald Trump vil formelt oppheve Obamas "endangerment finding" fra 2009, som slo fast at klimagasser som CO2 utgjør en trussel mot folkehelsen, opplyser Det hvite hus (via APT). Avgjørelsen danner det juridiske grunnlaget for regulering av utslipp i henhold til Clean Air Act og understøtter føderale klimaregler som dekker kjøretøy, olje- og gassvirksomhet og kraftverk.

Pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus kalte avgjørelsen for " den største deregulerende handlingen i amerikansk historie" og sa at den ville spare amerikanerne for 1,3 milliarder dollar, uten å gå nærmere inn på hvordan man kom frem til dette tallet. EPA-administrator Lee Zeldin har tidligere antydet at opphevelsen vil gjelde utslippsstandarder for kjøretøy, selv om byrået ikke har klargjort omfanget fullt ut. En talsperson for EPA beskrev den opprinnelige konklusjonen som svært skadelig for familier og bedrifter.

Miljøgrupper, inkludert Natural Resources Defense Council, Environmental Defense Fund og Earthjustice, lovet umiddelbare juridiske utfordringer. Kritikerne hevder at tilbakeføringen vil frata den føderale regjeringen dens myndighet til å regulere klimaforurensning og kan føre til høyere langsiktige helsemessige og økonomiske kostnader. En rettssak ser nå ut til å være uunngåelig...