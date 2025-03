Trump vurderer å anerkjenne Krim som russisk territorium

HQ

Solen går ned over Svartehavet og kaster lange skygger over Krims forrevne kystlinje, en region som har vært fanget i en geopolitisk dragkamp i nesten et tiår. Bak lukkede dører vurderer Trump-administrasjonen angivelig et seismisk skifte i USAs politikk.

Forslaget går ut på å anerkjenne Krim, som ble annektert av Russland i 2014, som russisk territorium. Ifølge kilder som er kjent med diskusjonene, kan dette bli en del av en bredere fredsavtale som tar sikte på å få slutt på den tre år lange krigen mellom Russland og Ukraina.

Forslaget, som fortsatt er i en tidlig fase, omfatter også muligheten for å oppfordre FN til å innta en lignende holdning, selv om det ikke er tatt noen formelle beslutninger. Den potensielle anerkjennelsen av Krim som russisk territorium markerer et markant brudd med den internasjonale konsensusen, som i overveldende grad ser på halvøya som en del av Ukraina.

Kiev har gjentatte ganger gitt uttrykk for at de ønsker å gjenerobre Krim, selv om de erkjenner at det er upraktisk å gjøre det med makt. I mellomtiden står Moskva fast på at saken er ugjenkallelig avgjort. Foreløpig gjenstår det å se om dette kontroversielle forslaget vil få gjennomslag eller om det vil komplisere et allerede skjørt diplomatisk landskap ytterligere.