Trump vurderer å godkjenne Tomahawk-missiler til Ukraina "Ja, jeg vil kanskje si til ham (Putin) at hvis krigen ikke er avgjort, kan det godt hende vi gjør det."

HQ "Ja, jeg vil kanskje si til ham (Putin) at hvis krigen ikke er avgjort, kan det godt hende vi gjør det. Kanskje ikke, men kanskje vi gjør det. Vil de ha Tomahawk-fly i deres retning? Jeg tror ikke det." Dette var de siste ordene fra Trump, som antydet at USA kan gi Ukraina tilgang til Tomahawk-missiler hvis Russland nekter å stanse sin militære kampanje. I en tale om bord på Air Force One sa han at han hadde diskutert saken med Zelenskij, som forsikret at missilene kun ville bli brukt mot militære mål. Deretter la Trump til at våpnene kunne bli levert indirekte gjennom NATO, noe som åpner for muligheten for godkjenning hvis konflikten fortsetter. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go! NEW YORK USA 10 10 2005: Tomahawk Land Attack Missile er et langtrekkende, allværs, jetdrevet, subsonisk kryssermissil som brukes av USA og Royal Navy // Shutterstock