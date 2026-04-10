Trump vurderer å trekke amerikanske tropper ut av Europa på grunn av spenninger i NATO

USAs president Donald Trump har diskutert med rådgivere muligheten for å trekke noen amerikanske tropper ut av Europa, ifølge en høytstående tjenestemann i Det hvite hus, etter at spenningen med NATO-allierte fortsetter å eskalere. Det er ikke tatt noen endelig beslutning, og Pentagon har ikke bedt om noen formelle planer.

Samtalene gjenspeiler en økende frustrasjon i Washington over det Trump ser på som utilstrekkelig støtte fra NATO-medlemmene i viktige spørsmål, inkludert sikring av Hormuzstredet og støtte til USAs geopolitiske ambisjoner, som for eksempel Grønland. Samtalene kommer kort tid etter et møte med NATOs generalsekretær Mark Rutte, som ikke lyktes i å dempe spenningene nevneverdig.

USA har for tiden mer enn 80 000 soldater stasjonert rundt om i Europa, og de har utgjort en sentral søyle i kontinentets sikkerhet siden andre verdenskrig. En delvis tilbaketrekking vil redusere USAs forpliktelser uten formelt å forlate NATO, selv om det kan føre til ytterligere belastning på alliansen i det som tjenestemenn beskriver som et av de mest skjøre øyeblikkene på flere tiår.