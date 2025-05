Trump vurderer militær opsjon i forbindelse med utvidelse av Grønland

HQ

Siste nytt om Grønland . I et intervju søndag antydet Donald Trump at han ikke vil utelukke militærmakt for å ta kontroll over Grønland, et autonomt territorium under Danmark og et strategisk viktig sted i Arktis.

Hans fornyede interesse for øya, som har både forsvarsmessig betydning og uutnyttede mineralressurser, har skapt økende bekymring i det internasjonale samfunnet og på Grønland selv. På spørsmål om han ville utelukke bruk av makt, svarte han

"Jeg utelukker det ikke. Jeg sier ikke at jeg kommer til å gjøre det, men jeg utelukker ingenting. Vi trenger Grønland veldig sårt. Grønland er en veldig liten gruppe mennesker, som vi vil ta vare på, og vi vil verne om dem og alt det der. Men vi trenger det av hensyn til internasjonal sikkerhet."

Uttalelsene føyer seg inn i rekken av tidligere signaler fra Washington som indikerer en langsiktig visjon om amerikansk ekspansjon i den arktiske regionen, til tross for motstand fra Danmark, en NATO-alliert. Foreløpig gjenstår det å se hvor seriøst Det hvite hus vil forfølge denne kontroversielle ambisjonen.