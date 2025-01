Trumps 100-dagers fredsplan for Ukraina lekket

HQ

Et ukrainsk nyhetsmedium lekket nylig et dokument som skisserer Donald Trumps plan for å skape fred i Russland-Ukraina-konflikten i løpet av 100 dager. Planen omfatter angivelig telefonsamtaler med Putin, fredssamtaler med begge lederne og en våpenhvile innen påske. Den foreslåtte avtalen innebærer at Ukraina skal forbli nøytralt, avvise NATO-medlemskap og gå med på EU-medlemskap innen 2030. President Zelenskijs kontor har imidlertid avvist planen og stemplet den som oppspinn, mens ektheten av lekkasjen fortsatt ikke er bekreftet. Trumps ambisjoner kan enten utløse nye forhandlinger eller vanskeliggjøre det pågående arbeidet. Kan Trumps visjon bidra til å få slutt på krigen, eller er det bare nok et falskt håp?

