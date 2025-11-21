Trumps 28-punktsplan for å få slutt på krigen i Ukraina: Les hele dokumentet her

HQ

USAs president Donald Trump har lagt frem et utkast til en 28-punkts plan for å få slutt på krigen i Ukraina. Utkastet, som Reuters og Associated Press har fått tilgang til, og som er fremforhandlet av Trumps medarbeider Steve Witkoff og Kreml-tjenestemannen Kirill Dmitriev, har utløst kritikk for å favorisere Russland, samtidig som Ukrainas sikkerhet i stor grad er avhengig av udefinerte internasjonale tiltak. Hvis du vil vite mer...

Les hele dokumentet her:

1. Ukrainas suverenitet vil bli bekreftet.

2. En omfattende ikke-angrepsavtale vil bli inngått mellom Russland, Ukraina og Europa. Alle uklarheter fra de siste 30 årene vil bli ansett som løst.

3. Det forventes at Russland ikke vil invadere nabolandene, og at NATO ikke vil ekspandere ytterligere.

4. Det vil bli ført en dialog mellom Russland og NATO, med USA som megler, for å løse alle sikkerhetsspørsmål og skape forutsetninger for nedtrapping for å sikre global sikkerhet og øke mulighetene for samarbeid og fremtidig økonomisk utvikling.

5. Ukraina vil motta pålitelige sikkerhetsgarantier.

6. Størrelsen på de ukrainske væpnede styrkene vil bli begrenset til 600 000 personer.

7. Ukraina går med på å skrive inn i sin grunnlov at landet ikke vil bli medlem av NATO, og NATO går med på å ta inn i sine statutter en bestemmelse om at Ukraina ikke vil bli tatt opp i fremtiden.

8. NATO går med på å ikke stasjonere tropper i Ukraina.

9. Europeiske jagerfly blir stasjonert i Polen.

10. Den amerikanske garantien :



USA vil motta kompensasjon for garantien;



Hvis Ukraina invaderer Russland, vil landet miste garantien;



Hvis Russland invaderer Ukraina, vil alle globale sanksjoner bli gjeninnført, anerkjennelsen av det nye territoriet og alle andre fordeler ved denne avtalen vil bli opphevet, i tillegg til en avgjørende koordinert militær respons;



Hvis Ukraina avfyrer et missil mot Moskva eller St. Petersburg uten grunn, vil sikkerhetsgarantien bli ansett som ugyldig.



11. Ukraina er kvalifisert for EU-medlemskap og vil få kortsiktig fortrinnsrett til det europeiske markedet mens dette spørsmålet behandles.

12. En kraftig global tiltakspakke for å gjenoppbygge Ukraina, inkludert, men ikke begrenset til :



Opprettelsen av et ukrainsk utviklingsfond for å investere i raskt voksende industrier, inkludert teknologi, datasentre og kunstig intelligens.



USA vil samarbeide med Ukraina om å gjenoppbygge, utvikle, modernisere og drifte Ukrainas gassinfrastruktur, inkludert rørledninger og lagringsanlegg.



Felles innsats for å rehabilitere krigsrammede områder for restaurering, gjenoppbygging og modernisering av byer og boligområder.



Utvikling av infrastruktur.



Utvinning av mineraler og naturressurser.



Verdensbanken vil utvikle en egen finansieringspakke for å få fart på denne innsatsen.



13. Russland vil bli reintegrert i den globale økonomien:



Opphevelsen av sanksjonene vil bli diskutert og avtalt trinnvis og fra sak til sak.



USA vil inngå en langsiktig økonomisk samarbeidsavtale for gjensidig utvikling på områdene energi, naturressurser, infrastruktur, kunstig intelligens, datasentre, utvinningsprosjekter for sjeldne jordartsmetaller i Arktis og andre gjensidig fordelaktige forretningsmuligheter.



Russland vil bli invitert til å bli medlem av G8 igjen.



14. Frosne midler vil bli brukt på følgende måte :



100 milliarder dollar i frosne russiske eiendeler vil bli investert i USA-ledede tiltak for å gjenoppbygge og investere i Ukraina;



USA vil motta 50 % av overskuddet fra denne satsingen. Europa vil legge til 100 milliarder dollar for å øke investeringsbeløpet som er tilgjengelig for gjenoppbyggingen av Ukraina. Frosne europeiske midler vil bli frigjort. Resten av de frosne russiske midlene vil bli investert i et eget amerikansk-russisk investeringsfond som skal gjennomføre felles prosjekter på spesifikke områder. Dette fondet vil ha som mål å styrke forholdet og øke de felles interessene for å skape et sterkt insentiv til ikke å gå tilbake til konflikt.



15. En felles amerikansk-russisk arbeidsgruppe for sikkerhetsspørsmål vil bli opprettet for å fremme og sikre etterlevelse av alle bestemmelsene i denne avtalen.

16. Russland vil lovfeste sin ikke-aggresjonspolitikk overfor Europa og Ukraina.

17. USA og Russland vil bli enige om å forlenge gyldigheten av traktater om ikke-spredning og kontroll av atomvåpen, inkludert START I-avtalen.

18. Ukraina går med på å være en ikke-kjernevåpenstat i samsvar med traktaten om ikke-spredning av kjernevåpen.

19. Zaporizhzhia kjernekraftverk vil bli satt i drift under tilsyn av IAEA, og den produserte elektrisiteten vil bli fordelt likt mellom Russland og Ukraina - 50:50.

20. Begge land forplikter seg til å gjennomføre utdanningsprogrammer i skoler og samfunn med sikte på å fremme forståelse og toleranse for ulike kulturer og eliminere rasisme og fordommer:



Ukraina vil vedta EUs regler om religiøs toleranse og beskyttelse av språklige minoriteter.



Begge land vil bli enige om å avskaffe alle diskriminerende tiltak og garantere rettighetene til ukrainske og russiske medier og utdanning.



All nazistisk ideologi og virksomhet må avvises og forbys.



21. Territorier :



Krim, Luhansk og Donetsk vil bli anerkjent som de facto russiske, også av USA.



Kherson og Zaporizhzhia vil bli frosset langs kontaktlinjen, noe som vil bety de facto anerkjennelse langs kontaktlinjen.



Russland vil gi fra seg andre avtalte territorier som de kontrollerer utenfor de fem regionene.



Ukrainske styrker vil trekke seg tilbake fra den delen av Donetsk oblast som de i dag kontrollerer, og denne tilbaketrekningssonen vil bli betraktet som en nøytral demilitarisert buffersone, internasjonalt anerkjent som territorium tilhørende Den russiske føderasjonen. Russiske styrker vil ikke gå inn i denne demilitariserte sonen.



22. Etter å ha blitt enige om fremtidige territoriale ordninger, forplikter både Den russiske føderasjon og Ukraina seg til ikke å endre disse ordningene med makt. Eventuelle sikkerhetsgarantier vil ikke gjelde i tilfelle brudd på denne forpliktelsen.

23. Russland vil ikke hindre Ukraina i å bruke elven Dnepr til kommersiell virksomhet, og det vil bli inngått avtaler om fri transport av korn over Svartehavet.

24. En humanitær komité vil bli opprettet for å løse utestående spørsmål:



Alle gjenværende fanger og lik vil bli utvekslet på en "alle for alle"-basis.



Alle sivile fanger og gisler vil bli returnert, inkludert barn.



Et program for familiegjenforening vil bli iverksatt.



Det vil bli iverksatt tiltak for å lindre lidelsene til ofrene for konflikten.



25. Ukraina vil avholde valg om 100 dager.

26. Alle parter som er involvert i denne konflikten, vil få fullt amnesti for sine handlinger under krigen og forplikter seg til ikke å fremsette krav eller vurdere noen klager i fremtiden.

27. Denne avtalen vil være juridisk bindende. Gjennomføringen vil bli overvåket og garantert av Fredsrådet, som ledes av president Donald J. Trump. Sanksjoner vil bli innført ved brudd.

28. Når alle parter er enige om dette memorandumet, vil våpenhvilen tre i kraft umiddelbart etter at begge sider har trukket seg tilbake til avtalte punkter for å begynne gjennomføringen av avtalen.