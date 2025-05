Trumps 747 fra Qatar kan kreve jagerflyeskorte og oppgraderinger for å fungere som Air Force One

HQ

Siste nytt om USA . Vi vet nå at Boeing 747-flyet som Qatar har tilbudt president Trump, kan komme til å trenge eskorte av jagerfly og bli begrenset til innenriksflyvninger med mindre omfattende og kostbare sikkerhetsforbedringer blir gjennomført.



Luftfartsspesialister fremhever at selv med forbedringer kan flyet mangle de defensive systemene til et tradisjonelt Air Force One. Trump kan fravike noen sikkerhetsprotokoller, men det er fortsatt bekymring for flyets evne til å beskytte presidenten i høyrisikoscenarioer.