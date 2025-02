Trumps advarsel til Iran: Attentat vil føre til utslettelse

HQ

I en ny uttalelse tirsdag avslørte president Donald Trump at han har gitt ordre til sine rådgivere om at dersom Iran skulle forsøke å drepe ham, vil landet bli møtt med "total utslettelse".

Dette kommer som en del av en bredere strategi for å intensivere presset på Teheran, der presidenten etterlyser sterkere tiltak etter flere år med iranske trusler. Trump, som tidligere har godkjent drapet på general Qassem Soleimani i 2020, bemerket at den amerikanske regjeringen har fulgt nøye med på potensielle trusler mot hans liv, hvorav noen har involvert iransktilknyttede grupper.

Denne erklæringen kommer midt i en situasjon med økende spenninger mellom de to landene. Spørsmålet er hvordan verdenssamfunnet vil reagere dersom et slikt scenario skulle utspille seg. Til syvende og sist understreker Trumps uttalelser alvoret i den trusselen Iran utgjør, og presidenten gir lite rom for forhandlinger.