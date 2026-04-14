Trumps AI-bilde av Jesus Kristus utløser motreaksjoner i feiden med pave Leo

USAs president Donald Trump har utløst nye kontroverser etter å ha lagt ut et AI-generert bilde av seg selv i en Jesus-lignende rolle, noe som har forsterket den pågående feiden med pave Leo XIV.

Bildet, som ble delt på Truth Social og senere slettet, viste Trump i hvit kjortel som la hånden på hodet til en mann i en helbredende gest, med symbolske bilder i bakgrunnen. Selv om Trump senere insisterte på at bildet fremstilte ham som lege, mente kritikerne (inkludert noen av hans egne støttespillere) at det var upassende og blasfemisk.

Innlegget kom kort tid etter at Trump offentlig angrep paven og kalte ham "svak" og "forferdelig for utenrikspolitikken", bemerkninger som allerede har vakt sterke reaksjoner fra religiøse ledere og katolske trossamfunn. Selv fremtredende konservative stemmer har uttrykt ubehag.

Nå risikerer kontroversen å tære på Trumps forhold til kristne velgere, som er en viktig grunnpilar i hans politiske støtte.