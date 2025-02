Trumps bistandsfrys forstyrrer arbeidet mot narkotika i meksikanske havner

HQ

En omfattende frysing av utenlandsk bistand beordret av USAs president Donald Trump har ført til at et viktig narkotikabekjempelsesprogram i Mexico har stoppet opp, noe som gjør landets havner sårbare for narkotikakarteller som smugler fentanyl og andre ulovlige kjemikalier, ifølge kilder (via Reuters).

FNs containerkontrollprogram, som har utstyrt meksikanske myndigheter med verktøy for å kontrollere last i havner som Manzanillo, ble nylig stanset, noe som har satt en stopper for planene om å utvide programmet til andre viktige havner. Denne stansen påvirker arbeidet med å hindre kinesiske fentanylforløpere og andre ulovlige stoffer i å komme inn i Mexico, som kartellene bruker til å underbygge den amerikanske opioidkrisen.

Trump-administrasjonen hevder at tiltaket er en del av et bredere grensesikkerhetstiltak, men eksperter er bekymret for at suspensjonen av dette programmet, som allerede har bidratt til å beslaglegge tonnevis av ulovlige kjemikalier, kan forverre fentanyl-epidemien. Inntil videre gjenstår det å se om denne frysingen vil hindre bredere strategier mot narkotika som tar sikte på å bremse strømmen av ulovlige stoffer.