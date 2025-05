Trumps bursdagsfest skal inneholde 25 M1 Abrams-stridsvogner i Washington-paraden

HQ

Siste nytt om USA . Amerikanske myndigheter har nettopp avslørt planene for en storstilt parade i Washington for å markere både USAs president Donald Trumps 79-årsdag og den amerikanske hærens 250-årsjubileum.

Arrangementet vil omfatte 25 M1 Abrams-stridsvogner og over 6500 soldater, og kostnadene er anslått til mellom 25 og 45 millioner dollar, eksklusive byens utgifter. Paraden gjenspeiler Trumps tidligere interesse for militære oppvisninger, til tross for kritikk over omfanget og kostnadene.