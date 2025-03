Trumps fornyede interesse for Grønland får kritikk fra statsministeren

HQ

Grønlands statsminister, Mute B. Egede, har uttrykt sin frustrasjon over USAs president Donald Trumps fornyede interesse for å overta Grønland, og kaller tilnærmingen respektløs overfor øyas befolkning (via Reuters).

I en tale til Kongressen tegnet Trump et bilde av velstand for Grønlands innbyggere, og lovet trygghet og investeringer i bytte mot tettere bånd til USA. Egede kritiserte imidlertid Trump for å undergrave Grønlands selvstyre og for ikke å anerkjenne territoriets rett til selvbestemmelse.

Han understreket at grønlenderne fortjener respekt, og at eventuelle fremtidige relasjoner bør prioritere nasjoner som respekterer deres suverenitet. I mellomtiden har nylige meningsmålinger vist at flertallet av Grønlands befolkning er imot integrasjon med USA, og mange ser på Trumps forslag som en trussel mot deres uavhengighet.