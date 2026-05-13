Trumps Golden Dome vil koste 1,2 billioner dollar og det vil ta to tiår å utplassere den.

Trumps Golden Dome-missilforsvarssystem kan forårsake svimlende mye mer enn først antatt. Golden Dome vil koste rundt 1,2 billioner dollar å utvikle, utplassere og drifte i løpet av to tiår, ifølge Congressional Budget Office.

Og hva verre er, det er mulig at systemet ikke engang vil fungere etter hensikten. Golden Dome er designet for å beskytte USA mot ballistiske missiler og kryssermissiler, på samme måte som Iron Dome fungerer for Israel. CBO (via BBC) rapporterer imidlertid at et fullskalaangrep fra Russland eller Kina kan gjøre Golden Dome sårbar.

Det vil koste over 1 billion dollar å anskaffe de nødvendige delene til kuppelen, ettersom USA må kjøpe avskjæringslag samt et rombasert system for varsling og sporing av missiler. "Presidentens såkalte 'Golden Dome' er ikke noe annet enn en massiv gavepakke til forsvarsentreprenører som i sin helhet betales av arbeidende amerikanere", sier den demokratiske senatoren Jeff Merkley. Trump hadde opprinnelig hevdet at Golden Dome kun ville kreve 25 milliarder dollar i startinvesteringer, og at prosjektet ville koste 175 milliarder dollar når det var ferdigstilt.

Trump beordret forsvarsdepartementet til å utrede og utarbeide planer for et system som kan beskytte USA mot missilangrep, som han mente var den "mest katastrofale trusselen" landet står overfor. Det er lite sannsynlig at han kommer til å la seg avskrekke fra å få Golden Dome på plass, uansett hva det måtte koste.