Trumps Gulf-turné nærmer seg slutten, og De forente arabiske emirater presser på for å få status som AI-kraftsenter

Siste nytt om USA . Vi vet nå at president Donald Trump avslutter sin Gulf-turné med et stopp i De forente arabiske emirater, der lederne håper å få fart på utviklingen av kunstig intelligens gjennom en stor avtale om avanserte amerikanske brikker.

En foreløpig avtale kan føre til at De forente arabiske emirater importerer opptil 500 000 Nvidia-enheter årlig, noe som vil bidra til å posisjonere landet som et viktig AI-knutepunkt. Til tross for voksende forretningsforbindelser har avtalen utløst bekymring i Washington på grunn av de nasjonale sikkerhetsimplikasjonene.