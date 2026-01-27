Trumps gylne kuppel: Etter ett år møter missildrømmene virkeligheten på bakken

HQ

Ett år etter at USAs president Donald Trumps missilforsvarsinitiativ Golden Dome til 25 milliarder dollar ble lansert, har programmet gjort minimale synlige fremskritt, forsinket av tekniske tvister og bekymringer over rombaserte komponenter. Prosjektet, som ble kunngjort 27. januar 2025, har som mål å etablere et omfattende missilforsvarssystem for hjemlandet innen 2028, men de fleste midlene har ennå ikke blitt brukt.

Tjenestemenn sier at programmet fortsatt er i ferd med å ferdigstille arkitekturen, særlig de eksperimentelle rombaserte elementene, som inkluderer avanserte satellittnettverk og potensielt forsvarssystemer i bane rundt jorda. Diskusjoner om hemmeligstemplet teknologi, inkludert kommunikasjon og anti-satellittkapasiteter, har bremset anskaffelsene. Bare en håndfull små kontrakter, hver verdt rundt 120 000 dollar, har blitt tildelt selskaper som Northrop Grumman, Lockheed Martin, True Anomaly og Anduril.

Forsvarseksperter påpeker at mye av det siste året har dreid seg om bemanning, sikkerhetsgjennomganger og planlegging, og at en fullskala utplassering er usannsynlig innen 2028. Det er også fortsatt spørsmål om Grønlands rolle, til tross for at Trump gjentatte ganger har knyttet øya til prosjektet. Amerikanske tjenestemenn presiserer at Grønland ikke formelt er en del av Golden Domes arkitektur, selv om gjeldende avtaler allerede tillater utvidede amerikanske militære operasjoner der...

Tror du Golden Dome vil stå klar innen 2028?