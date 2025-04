Trumps kabinett går inn for å fylle tomrommet når Musk trapper ned

HQ

Siste nytt om USA . Mens Elon Musk reduserer sin praktiske rolle i det kontroversielle Department of Government Efficiency, er Trumps kabinettmedlemmer klare til å hevde seg på nytt, med sikte på å gjenvinne myndighet over beslutninger om utgifter og bemanning.

Musk, som en gang sto for omfattende budsjettkutt og føderale nedskjæringer, flytter nå fokuset tilbake til sitt kriserammede forretningsimperium, og overlater DOGEs fremtid til de tradisjonelle byrålederne. Du kan lese mer om Musks beslutning om å forlate DOGE her.

Vi vet nå at innsidere antyder at en roligere, mer metodisk reformbølge er på vei, en reform som er mindre dominert av Silicon Valley-flair og mer av byråkratisk rekalibrering og maktspill mellom etatene. Du kan lese mer om denne nye reformbølgen her.