Trumps kontroversielle reaksjon på dødsfallet til Rob Reiner og hans kone

Etter hvert som hyllestene strømmet inn etter filmskaperen Rob Reiner og hans kones sjokkerende død, var det én stemme som skilte seg ut av svært ulike grunner.

President Donald Trump reagerte først med kondolanser, deretter med hån, og antydet at Reiners død på en eller annen måte var knyttet til det han kalte regissørens " rasende besettelse" av ham. Uttalelsen, som ble lagt ut på sosiale medier mens etterforskningen av det tilsynelatende drapet fortsatt pågikk, utløste umiddelbart motreaksjoner på tvers av politiske og kulturelle skillelinjer.

"Det skjedde noe veldig trist i Hollywood i går kveld", skrev Trump, før han gikk til et langt angrep på Reiner, beskyldte ham for det han kalte "TRUMP DERANGEMENT SYNDROME" og beskyldte filmskaperen for å være oppslukt av hat mot ham. Han avsluttet med å si: "Må Rob og Michele hvile i fred."

Bemerkningen sto i sterk kontrast til reaksjonene fra Hollywood-figurer, demokratiske ledere og til og med noen republikanere, hvorav mange uttrykte kondolanser samtidig som de distanserte seg fra Trumps tone.

Hva Reiner sa om Donald Trump

Rob Reiner har aldri lagt skjul på sin motstand mot Donald Trump. Regissøren og skuespilleren ble med årene en av Trumps mest høylytte kritikere i Hollywood, og advarte gjentatte ganger om at Trump utgjorde en trussel mot demokratiske normer.

Etter valget i 2016 støttet Reiner arbeidet med å etterforske russisk innblanding i det amerikanske valget og stilte åpent spørsmål ved Trumps egnethet som president. I intervjuer beskrev han Trump som "mentally unfit" og beskyldte ham for å ha autoritære instinkter.

"Du har en kandidat, Trump, som faktisk forteller deg at han kommer til å styre som en autoritær", sa Reiner under et TV-intervju i 2023. "Vil vi ha fascisme eller vil vi ha demokrati? "

I senere intervjuer advarte Reiner om at Trump ønsket å undergrave grunnloven og straffe politiske fiender, en retorikk som gjorde ham til et vanlig mål for konservative kommentatorer og Trump selv. Reiner formulerte likevel konsekvent kritikken sin som politisk, ikke personlig, og oppfordret til samfunnsengasjement i stedet for vold eller represalier.

Hva Reiner sa om Charlie Kirk

Den skarpeste kontrasten til Trumps kommentarer kom fra Reiners egen respons på politisk vold tidligere i år.

Etter drapet på den konservative aktivisten Charlie Kirk fordømte Reiner angrepet offentlig, kalte det "absolutt horror" og sa at vold aldri burde tolereres, uansett ideologi.

"Jeg bryr meg ikke om hva din politiske overbevisning er", sa Reiner den gangen. "Det er ikke akseptabelt. Det er ikke en løsning på problemer."

Han roste også Kirks enke for å ha valgt tilgivelse, og kalte ordene hennes "vakre" og beundringsverdige. Denne reaksjonen har dukket opp igjen i kjølvannet av Trumps uttalelser, og kritikere har påpekt ironien: Reiner nektet å feire eller håne en politisk motstanders død, mens Trump valgte å angripe Reiner i døden.